Новый год пришел столицу Дальнего Востока

Жители и гости Хабаровска встречают 2013-й год. Несмотря на мороз, а температура в этот раз подобралась к отметке минус тридцать, на улицах много людей. По традиции, городские и краевые власти подготовили серию праздничных программ, которые будут продолжаться до православного Рождества.

Так, сегодня вечером в городском парке «Динамо» к горожанам обратился мэр Александр Сколов. Он поздравил собравшихся с Новым годом, после чего небо озарилось красочным фейерверком. Его, кстати, можно будет увидеть и завтра вечером. Кроме того, каждый день здесь будет проходить детская развлекательная программа, а вечером на центральной алее парка будут ждать взрослых. Здесь, а также на главной площади краевого центра – имени Ленина – развернуты зимние городки с наряженными елками, горками, ледовыми и снежными фигурами. Напротив здания правительства региона можно увидеть героев сказок Пушкина, изготовленных из снега. Объясняя эту идею, президент Дальневосточной ледовой корпорации, известный хабаровский художник Сергей Логинов отметил: «Пушкин – это же наше все! Ну, не Шрека же делать, в конце концов, Том и Джерри – тоже не наши герои».

Уделено внимание и порядку в местах массовых гуляний – только в Хабаровске улицы будут патрулировать около 700 полицейских. А всего в крае на дежурство выйдет почти полторы тысячи стражей порядка. Подготовились к празднику и коммунальные службы – составлен специальный график дежурств, усилены аварийные бригады. Сильных снегопадов синоптики не обещают, но на всякий случай дорожные службы также приведены в состояние повышенной готовности. Впрочем, в первые два дня 2013-го городские трассы, скорее всего, мало кому потребуются – добираться до места работы нужно будет лишь сотрудникам экстренных служб и небольших продуктовых магазинов. Поэтому даже городской транспорт в эти дни работает по режиму выходного дня – на линии выходит лишь половина подвижного состава.