Минобороны: В Москве скончался известный военачальник Контантин Кобец

Накануне в Москве на 74-м году жизни скончался первый министр обороны РСФСР, известный военачальник, генерал армии Константин Иванович Кобец. Об этом в понедельник сообщает Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ.

Похороны генерала армии К.И. Кобца состоятся 2 января на Троекуровском кладбище. Решением Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу создана комиссия по организации похорон генерала армии Константина Кобца, которые состоятся 2 января на троекуровском кладбище. Председателем комиссии назначен замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Александр Постников.

Константин Кобец родился 16 июля 1939 года в Киеве, находился на военной службе с 1956 года.

В 1959 году окончил Киевское военное училище связи. В 1967 году – Военную академию связи. В 1978 году – Военную академию Генштаба Вооруженных Сил СССР. В Войсках связи прошел все основные командно-штабные должности.

С 1986 года – первый замначальника Войск связи Вооруженных Сил СССР.

С 1987 по 1991 годы – начальник Войск связи – замначальника Генштаба ВС СССР.

31 января 1991 года Государственный комитет РСФСР по общественной безопасности и взаимодействию с Министерством обороны СССР и КГБ СССР был преобразован в Госкомитет РСФСР по обороне и безопасности, который возглавил К. И. Кобец.

5 мая 1991 года этот Госкомитет был разделен на Госкомитет РСФСР по делам обороны и КГБ РСФСР. При формировании нового Правительства 30 июля 1991 Государственный комитет РСФСР по делам обороны переименован в Государственный комитет РСФСР по оборонным вопросам.

Должность Министра обороны впервые была введена в РСФСР 20 августа 1991 года временно до восстановления в полном объёме деятельности конституционных органов государственной власти и управления. Министром обороны РСФСР в тот же день назначен генерал-полковник Константин Иванович Кобец, поскольку он стал самым высокопоставленным военачальником, с первого дня событий августовского путча стоявшим на стороне Б. Н. Ельцина.

24 августа 1991 года ему присвоено воинское звание генерал армии. Уже 9 сентября 1991 года должность Министра обороны РСФСР была упразднена.

10 сентября 1991 года назначен Госсоветником РСФСР по обороне и членом Государственного Совета РСФСР. С сентября по декабрь 1991 года одновременно Председатель Комитета по подготовке и проведению военной реформы при Госсовете СССР.

25 марта 1992 года освобождён от должности Государственного советника и направлен в распоряжение Главнокомандующего ОВС СНГ маршала авиации Е. И. Шапошникова

С сентября 1992 года К.И.Кобец – главный военный инспектор Вооруженных Сил РФ, а с июня 1993 года по май 1997 года – военный инспектор РФ - заместитель Министра обороны РФ.

В период службы доктор военных наук К.И.Кобец был награжден орденами Красной Звезды, "За службу Родине в ВС СССР" III степени, "Октябрьской Революции", Красного Знамени, "За личное мужество", "За военные заслуги" и многочисленными медалями.