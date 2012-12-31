В России началось наступление нового 2013 года

Россия начала встречу Нового года. Первыми этот праздник в 16 часов мск встретили жители самых восточных регионов страны - Чукотки и Камчатки. "АН" писали, что новогодняя ночь принесла на Камчатку шторм.

Из-за непогоды в Петропавловске-Камчатском из соображений безопасности отменены все массовые новогодние мероприятия в центре города. Это, впрочем, не может испортить праздник привыкшим к трудностям камчадалам.

Новый год уже встретили на другом краю планеты, первыми в 14 часов мск отметили жители микроскопических островов в Тихом океане и в Новой Зеландии. У новозеландцев сейчас не только Новый год, но еще и середина лета.

В 15 часов мск фейерверки озарили ночной Сидней.

К 16 мск Новый год дошел до Японии, Кореи, Китая и городов российского Дальнего Востока.