Центр Москвы с 10 вечера станет пешеходным в новогоднюю ночь

С 22 часов понедельника центр российской столицы по новогодней традиции станет пешеходным. "АН" писали, что праздничные интерактивные представления состоятся на четырех площадках: на Охотном ряду, Лубянской площади, Васильевском спуске и площади Революции.

Как обещают организаторы, в центре на огромных экранах покажут мультфильмы, будет звучать живая музыка. Об этом сообщил департамент культуры города Москвы.

Основные мероприятия начнутся в столице в 22 часа и продлятся до половины второго. Салютовать в честь Нового года будут с Москворецкой набережной и Воробьевых гор.

С 10 вечера для проезда автотранспорта закроют Тверскую улицу от Пушкинской до Манежа, Охотный ряд. Проезд закроют по улице Варварка, Москворецкой набережной, Большому Москворецкому мосту. На двадцать минут в 00.50 на время салюта перекроют улицу Косыгина в районе смотровой площадки Воробьевых гор.

Перекрытия улиц в ночь с 31 декабря на 1 января будут минимальными, заверили в ГИБДД.