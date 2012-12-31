Россияне на новогодние каникулы поехали в Прибалтику

Количество виз, выданных россиянам для въезда в Латвию перед Новым годом, стало рекордным. По данным МИДа Латвии, в декабре в латвийское посольство в Москве ежедневно поступали более тысячи заявлений на получение виз в Латвию.

Учитывая интерес россиян, по маршруту Рига — Москва в дни новогодних праздников запущен дополнительный поезд, увеличено число автобусных рейсов в Ригу из Москвы и Санкт-Петербурга.

Самыми популярными у россиян при выборе маршрутов на новогодние каникулы оказались и другие страны Балтии. По данным популярного сервиса онлайн-бронирования гостиниц Oktogo.ru, в рейтинге самых популярных направлений на Новый год лидирует Россия, а за ней – Эстония, Финляндия и Латвия. В десятку наиболее популярных мест отдыха также входят Литва, Германия, Чехия, Италия и Таиланд.

Специалисты сервиса говорят о том, что первая десятка стран для новогоднего отдыха совпадает не первый год, объясняя это, в первую очередь, экономическими причинами. Так, по данным Oktogo.ru, новогодний отдых российским туристам обойдется дешевле всего в Литве - средняя стоимость ночи проживания в отеле составит 2,1 тыс. рублей. В Латвии - 2,8 тыс. рублей, в России и Эстонии - 3,4 тыс. рублей за ночь.