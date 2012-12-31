В Ростове-на-Дону задержали участника пикета против закона «Димы Яковлева»

30 декабря в центре Ростове прошёл пикет против закона «Димы Яковлева». По словам организатора согласованного мероприятия, в акции приняли 15 человек. Публичная акция прошла достаточно спокойно, но, сразу же после её завершения, полицейские задержали члена партии народной свободы (ПарНас) Маргоса Тирацуяна.

Как сообщила АН-онлайн член движения «Солидарность» Валентина Толмачёва, полицейские провели настоящую «акцию устрашения» - вызвали специальную группу захвата.

«У каждого молодца было по дубинке и по автомату, всё очень серьёзно было. Потом выяснилось, что Маргосу Тирацуяну вменяют самую любимую донской полицией статью - 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Недавно в Ростове по этой статье были оштрафованы на 20000 рублей каждый четверо ростовчан, проводивших в День города одиночные пикеты», - рассказала Валентина Толмачёва.

«Маргос Тирацуян раздавал прохожим довольно известные в России доклады, посвящённые жизни «раба на галерах». Как раз их-то полицейские и сочли «материалами неустановленного образца», хотя все выходные данные на брошюрах имеются. Под предлогом, что это является нарушением установленного порядка публичного мероприятия, Тирацуяна доставили в Кировский отдел полиции, где и составили официальный протокол об якобы совершённом им правонарушении», - сообщил координатор «Левого Фронта» в регионе Владислав Рязанцев.

Как рассказала Валентина Толмачева: «Полицейские сначала затарились докладами, а затем уже вызвали группу захвата».

Напомним, закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», получивший неофициальное название «закон Димы Яковлева», был разработан и принят в кратчайшие сроки - 21 декабря его приняла Госдума, 26 декабря одобрил Совет Федерации, а 28 декабря подписал президент Владимир Путин. Документ запрещает усыновление детей из РФ иностранцами. Согласно этому закону, иностранным гражданам, уличённым в нарушении прав усыновленных из России детей, грозят серьёзные правовые последствия. Им запретят въезд в Россию, а деятельность подконтрольных им юридических лиц на территории РФ будет приостановлена.

Неофициальное название закон получил в память о двухлетнем Диме Яковлеве, которого приёмный отец, гражданин США, забыл в машине на солнцепеке. В результате сильного теплового удара мальчик погиб.

Ещё на стадии рассмотрения законопроект вызвал серьёзный общественный резонанс, а сам готовящийся документ – сразу несколько неофициальных названий, таких, например, как «антимагнитский закон» и «закон подлецов». Противники принятия документа заявляют, что нормативный акт является неадекватным ответом на так называемый «Список Магнитского» - закон, принятый в США, и который ограничивает въезд в эту страну госслужащих РФ, причастных к гибели российского юриста Сергея Магнитского.

Протестующие против «закона подлецов» требуют не делать из обездоленных детей заложников большой политики, и не использовать их в качестве мелкой разменной монеты во «взаиморасчётах» с американскими конгрессменами.

Несмотря на достаточно мощную волну акций протеста со стороны российской общественности, закон «Димы Яковлева» вступает в силу с 1 января 2013 года.