Лимонов об акции на Триумфальной: «Мои сторонники – моя семья»

Лидер партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов заявил «АН-онлайн», что в очередной раз пойдет отстаивать право на свободу собраний в преддверии Нового года. По его словам, люди, которые «отмечают праздник Нового года в кругу своей семьи, ничего больше не видят и не хотят знать». «А я пойду отстаивать свободу мирных собраний», - подчеркнул он.



На вопрос о том, считает ли он своих сторонников своей семьей, Лимонов ответил: «Само собой разумеется».

Накануне на своей личной странице в Facebook лидер «Другой России» заявил, что пойдет на Триумфальную площадь, не смотря на угрозы со стороны властей. Две недели назад Лимонов, Буковский, Косякин и Цария подали заявку на митинг в защиту 31 статьи Конституции РФ. На этой неделе они получили отказ, однако, все равно собираются пойти защищать свои гражданские права на Триумфальную площадь вечером 31 декабря.