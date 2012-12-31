В Сочи ведется проверка состояния олимпийских объектов

В Сочи в понедельник начата проверка технического состояния подъемников и административных зданий Горной Олимпийской деревни. Накануне обследованы объекты инфраструктуры комплекса. Нарушений не выявлено.

"Работы проводятся группами Северо-Кавказского и Южного филиалов ВНИИ ГОЧС, оперативными группами ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Южного регионального центра МЧС России. При помощи мобильного диагностического комплекса "Струна" объекты обследуются на предмет жесткости конструкций, степени износа и наличия скрытых дефектов", - сообщает в понедельник пресс-служба кубанского главка МЧС РФ.

Ранее водолазы обследовали беговую инфраструктуру, дефектов не выявили.

Напомним, в связи с сейсмическими событиями, ощущавшимися на территории Краснодарского края в декабре 2012 года, на территории г. Сочи проводится комплекс мероприятий, направленный на оценку технического состояния зданий и сооружений. В том числе проведено обследование объектов береговой инфраструктуры по установлению фактов наличия повреждений. По итогам работы дефектов не выявлено. Обследование береговых объектов проводится группировкой водолазной службы МЧС России (Туапсинский филиал ЦЕТРОСПАС, Южный филиал ГОСАКВАСПАС МЧС России (г. Геленджик), ЮРПСО МЧС России).

Кубанские спасатели сообщают, что целью информирования жителей о сейсмической обстановке, о ходе работ по обследованию объектов в г. Сочи работают консультационные пункты.

"АН" писали, что 23 и 26 декабря близ Сочи произошли землетрясения.