Мир готовится встретить Новый год фейерверками и конфетти. ВИДЕО

Весь мир готовится к празднованию Нового года. Первыми на планете его встретят в 14 часов мск на островах Рождества в государстве Кирибас, которое расположено на цепочке островов Киритимати в центральной части Тихого океана и протянулось из восточного в западное полушария.

Новогодняя столица Европы - Вена принимает сегодня до миллиона туристов. Главные гуляния в австрийской столице пройдут у здания ратуши в центре города - со сладостями, пуншем, песнями и танцами.

В бразильском Рио-де-Жанейро сегодня на пляже Копакабаны - плюс 30. Вдоль четырехкилометровой набережной устанавливают концертные площадки. Власти города обещают грандиозное световое шоу с фейерверками, передают Вести.

А в Нью-Йорке на Таймс-сквер сегодня ровно в полночь устроят дождь из конфетти. В канун праздника любой посетитель Нью-Йорка мог написать на бумаге свое желание и оставить на специальной стене. Из этих листочков и приготовили праздничное конфетти весом примерно в тонну.