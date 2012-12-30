Семьям погибших в крушении самолета Ту-204 выплатят по 4 млн рублей

Ту-204 авиакомпании Red Wings совершил жесткую посадку во Внуково накануне вечером, в авиапроисшествии погибли четыре человека, сегодня скончалась вторая бортпроводница, семьям погибших власти выплатят по 4 миллиона рублей.

Red Wings выплатит по 2 миллиона семьям погибших и по 1 миллиону — пострадавшим, со своей стороны власти Московской области выплатят семьям погибших по 1 миллиону рублей, а пострадавшим выделят компенсацию в размере 500 тысяч рублей, власти Москвы также выплатят компенсацию размером в 1 миллион рублей семьям погибших.