МИД Латвии не знает о желании Сердюкова получить вид на жительство

МИД Латвии не располагает сведениями о желании экс-министра обороны РФ Сердюкова получить вид на жительство в этой Прибалтийской стране, у ведомства нет сведений, подтверждающих это намерение Сердюкова.

Ранее СМИ Латвии сообщил о том, что экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков, якобы, уже посетил Латвию, возможно, для того чтобы оформить вид на жительство.

Интересно, что в Латвии адвокату Генриху Падве - адвокату Анатолия Сердюкова - принадлежит компания Padva un partneri Baltija, среди основных видов деятельности которой, обозначен также и "полный комплекс услуг по оформлению временного вида на жительство в Латвии", сообщают латвийские СМИ.