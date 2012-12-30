МИД Латвии не знает о желании Сердюкова получить вид на жительство
30 декабря 2012, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
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30 декабря 2012, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
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