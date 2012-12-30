Несмотря на обращения граждан, Путин подписал закон "Об образовании", закон заменит два ныне действующих базовых закона "Об образовании" 1992г. и "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".

Подписанный Путиным закон "Об образовании" устанавливает единство образовательного пространства в РФ и его светский характер, в качестве нормы - обучение на русском языке, но предусмотрена и возможность получать образование на языке национальных республик.

Форму для учащихся школ будут вводить по усмотрению администрации образовательных учреждений, а сельские школы закрывать без учета мнения жителей запрещается.

За МГУ и СПбГУ сохраняется специальный статус, согласно закону "Об образовании" плата за проживание в студенческом общежитии будет определяться университетами с учетом мнения студсоветов.

Плату за присмотр и уход за ребенком в детском саду будет устанавливать учредитель детского учреждения, стоимость пребывания ребенка в детском саду устанавливает муниципалитет, ранее родительская плата составляла не более 20% от полной стоимости пребывания ребенка в детсаду.

Закон вступает в силу 1 сентября 2013 года, за исключением отдельных положений.