Победительница «Голоса» Дина Гарипова забрала из павильона бездомного котенка

Во время съемок популярного проекта «Голос» прямо в павильоне кошка родила семерых котят. Накануне их удалось пристроить в хорошие руки через популярную социальную сеть, а последнего Дина взяла себе.

Сегодня на «стене» Дины Гариповой пользовательница Динара Разутдинова опубликовала: «Отчитываемся: вчера нам удалось пристроить всех котят. Часть, как и обещали, забрали зрители, а последнего котёнка взяла себе победильница проекта Дина Гарипова! Своего котёнка она назвала Эдит».