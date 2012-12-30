Болельщики ФК СКА (Ростов) хотят выкупить команду

Болельщики футбольного клуба СКА (Ростов) написали обращение и направили его сразу нескольким адресатам: губернатору области Василию Голубеву, в минспорта РФ и области, а также, в несколько спортивных изданий страны. В этом письме поклонники футбольной команды изложили своё мнение, в частности, о ситуации, в которой оказался сегодня прославленный некогда армейский клуб, и в целом о положении с футболом на Дону.

«СКА - самый титулованный периферийный клуб советских времён, лицо ростовского футбола на протяжении многих лет. Сегодня же команда Понедельника и Копаева, Киктева и Егорова, Гетманова и Афонина, Еськова, Андреева, Воробьева, Заварова, Бердыева, владевшая кубком СССР и серебром союзного первенства, находится на дне второго дивизиона», – с горечью пишут авторы обращения.

По мнению болельщиков ФК СКА (Ростов), во многом нынешнее плачевное состояние команды – это итог реформы армейского спорта в целом.

«В результате реформы футбольный клуб СКА «повис в воздухе», прежнего хозяина в лице СКА СКВО уже нет, нового ещё (?!) нет. Кому принадлежит и клуб, и известнейший бренд СКА - непонятно!», - недоумевают болельщики.

ФК СКА (Ростов-на-Дону) действительно имеет богатую историю, включая второе место в чемпионате СССР в 1966 и выигрыш Кубка СССР в 1981 годах. Финалист Кубка СССР 1969 и 1971 годов. Последний раз играл в высшей лиге в 1985 году. В сезоне 2006 играл во втором дивизионе. В 2007 году стал клубом первого дивизиона. В 2008 году провёл лучший сезон за последние 25 лет, но из-за проблем с финансированием был вынужден сняться с соревнований и перейти во второй дивизион. Сейчас занимает 16 место из 17 команд в зоне «Юг» второго дивизиона.

Неопределённая ситуация с финансированием клуба складывается уже несколько лет: власти и спонсоры постоянно обещают поддержать, а в итоге - команда еле-еле сводит концы с концами.

«Средств, выделяемых клубу на решение задач, достойных хотя бы 2-го дивизиона, и бренда СКА - недостаточно! С такими подходами к жизнедеятельности клуба, СКА рискует «завязнуть» и утонуть в лабиринте своих проблем, и исчезнуть как профессиональный клуб, достойный своего бренда! », - считают болельщики.

Фанаты армейской команды с горечью констатируют, что футбольная жизнь Дона сейчас «зациклена» только на интересы и проблемы лишь одного клуба - ФК «Ростов».

«Но, увы, при всем уважении к усилиям нового руководства области и бизнес сообщества, отдачи от главного клуба области в результатах нет (ФК «Ростов» с миллиардным бюджетом из года в год находится в нижней части турнирной таблицы - прим. ред.), как нет и сверхпосещаемости стадиона!».

Поклонники ростовских армейцев предлагают сделать команду народной, разрешив болельщикам поддерживать коллектив не только морально, но и материально.

«Мы уверенны, что если этим вопросом планомерно заниматься, то можно прийти к новой организационно-правовой форме собственности, устраивающей как всех нынешних акционеров команды, так и многих других людей, поддерживающих футбол в области», -считают болельщики ростовского СКА. - Дело остаётся только за политической волей».