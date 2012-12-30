Владимир Путин и Дмитрий Медведев не будут изменять новогодние традиции

Владимир Путин и Дмитрий Медведев встретят наступающий Новый год дома. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в новогоднюю ночь глава государства будет в кругу родных и близких. Премьер поступит также.

Песков не уточнил планы президента на предстоящие праздники, передает "Маяк". Глава правительства собирается во время зимних праздников традиционно отправиться на Красную поляну покататься на горных лыжах и проинспектировать строительство спортивных объектов к Олимпиаде 2014 года.