Владимир Путин и Дмитрий Медведев не будут изменять новогодние традиции
30 декабря 2012, 18:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Владимир Путин и Дмитрий Медведев встретят наступающий Новый год дома. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в новогоднюю ночь глава государства будет в кругу родных и близких. Премьер поступит также.
Песков не уточнил планы президента на предстоящие праздники, передает "Маяк". Глава правительства собирается во время зимних праздников традиционно отправиться на Красную поляну покататься на горных лыжах и проинспектировать строительство спортивных объектов к Олимпиаде 2014 года.