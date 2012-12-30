На главной площади Екатеринбурга открылся ледовый городок, посвященный выставке "ЭКСПО-2020". Столица Урала намерена бороться за право принять у себя всемирный форум научно-технического прогресса человечества.

В умении творить изо льда состязались 10 команд из разных регионов России. В ледовом фестивале участвовали композиции, выполненные в контексте главной темы уральской заявки на проведение ЭКСПО-202 - "Глобальный разум": "Дриада разума земного", "Небожители", "Священное место размышлений, или гармония мысли", "И вновь зажглась звезда в безбрежной искристой мгле", "Эврика или время новых Ньютонов", "Глаз разума", "Поручил роботу все работы - и без заботы", "Разум во власти времени", "А что дальше?", "Мастера", передает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. А украшением фестиваля стали ледяные копии самых известных сооружений, которые так или иначе связаны с историей проведения всемирных выставок.

Ледовый городок будет радовать горожан не только в новогодние праздники. Если позволит погода, скульптуры простоят до 24 февраля.