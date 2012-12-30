В России с этого года стартовал крупномасштабный проект Минкультуры РФ "Новогодняя столица России". Казани выпала честь стать таким туристским магнитом. В результате въездной турпоток в городе значительно вырос.

Заместитель по делам молодежи, спорту и туризму РТ Сергей Иванов ообщает, что загрузка номерного фонда большинства гостиниц в Казани на новогодние праздники составляет 95 -99%, передает портал Казань-24.

Завтра в столицу Татарстана прибывает Дед Мороз из Великого Устюга, который вместе с Кыш Бабаем поздравит вех с праздником. А Администрация города разместила 67 елок и елочных городков, у которых походят новогодние мероприятия.

Казань может принять до 10 тыс. гостей в гостиницах. А с учетом санаториев и загородного размещения эта цифра возрастает до 15 000 гостей. При этом, есть гости, которые останавливаются в квартирах, у своих родственников, друзей, т.е. указанная цифра может потенциально быть выше в 2-3 раза.

Кроме того, отели и рестораны Казани, в период Новогодних праздников готовят для туристов различные сюрпризы, например, в виде больших скидок, что не может не порадовать туриста.