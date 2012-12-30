В Судаке «рекордные» новогодние ели простоят до Крещения
30 декабря 2012, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]
Новогодние ели, которые вчера позволили Судаку вновь попасть в Книгу рекордов Украины, простоят до Крещения.
Об этом собкору «Аргументов недели - Крым» сообщила консультант Судакского городского головы Ирина ДУБРОВСКАЯ. По ее словам, идея украсить на улицах города зеленых красавиц пришла не кому-то в отдельности, а всему коллективу городского исполкома.
Напомним, вчера в Судаке зафиксировали новый рекорд Украины в категории «Массовые мероприятия»: «Самое большое количество необычно украшенных новогодних елей».