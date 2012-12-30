В Судаке «рекордные» новогодние ели простоят до Крещения

Новогодние ели, которые вчера позволили Судаку вновь попасть в Книгу рекордов Украины, простоят до Крещения.



Об этом собкору «Аргументов недели - Крым» сообщила консультант Судакского городского головы Ирина ДУБРОВСКАЯ. По ее словам, идея украсить на улицах города зеленых красавиц пришла не кому-то в отдельности, а всему коллективу городского исполкома.



Напомним, вчера в Судаке зафиксировали новый рекорд Украины в категории «Массовые мероприятия»: «Самое большое количество необычно украшенных новогодних елей».

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