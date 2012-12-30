Лимонов выйдет 31 декабря на Триумфальную площадь, несмотря на угрозы

«До 18 часов 31 декабря на Триумфальной остались сутки и шесть часов. Я приеду, чтобы отстоять Конституцию моей страны. Кто-то же должен это делать», - написал лидер партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов на своей личной странице в Facebook.



Он также отметил, что считает угрозой слова начальника Управления безопасности мэрии города Москвы Алексея Майорова о том, что акция 31 декабря будет пресечена в любом случае.

Лимонов, Буковский, Косякин и Цария подали заявку на митинг в защиту 31 статьи Конституции РФ две недели назад. На этой неделе они получили отказ, однако, как обычно, собираются пойти защищать свои гражданские права на Триумфальную площадь вечером 31 декабря.