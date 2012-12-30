На Исаакиевском соборе установлен Полиелейный колокол

В Петербурге продолжается деятельность по воссозданию первоначального облика Исаакиевского собора. В декабре на северо-восточную звонницу храма поднят 10-тонный Полиелейный колокол, что является первым шагом на пути возвращения голоса Исаакиевскому собору.



«История колоколов Исаакиевского собора трагична, как и история начала XX века. Они были сняты и утрачены в конце 1920-х годов», - поясняет пресс-секретарь ГМП «Исаакиевский собор» Таисия Бартова-Грозовская.

В течение 2012 года петербургский музей приложил все усилия, чтобы у Исаакиевского собора вновь появились колокола. Музей поддержали ОАО «Российские железные дороги» и Благотворительный фонд «Транссоюз», которые выделили деньги на реализацию данного проекта. В результате в Воронеже на колокололитейном заводе Анисимова были отлиты 11 колоколов, один из которых уже занял своё законное место.



«Решение было принято в начале года и уже на его исходе мы имеем уникальную возможность услышать как звонит один из самых больших колоколов Исаакиевского собора», - уточняет Бартова-Грозовская.

По словам директора ГМП «Исаакиевский собор» Николая Бурова, голос у этого колокола мажорный, праздничный, отнюдь не воинствующий, а располагающий работать на благо Петербурга.

В будущем действия по восстановлению Исаакиевского собора будут продолжены.



«Я уверен, что мы движемся в очень правильном направлении, нужно возвращать всё, включая даже мелкие детали», - указывает Буров, - «А колокола — это далеко не мелкая деталь, а очень важная. Неслучайно центральная часть в колоколе называется язык. Отсюда, наверное, и есть понятие «голос». Это голос не только колокола, а голос храма; голос тех людей, которые здесь собираются; голос тех, кто собирался бы здесь, коли был бы на этом свете».