На Марсовом поле жгли портреты политиков, протестуя против «сиротского закона»

Выходцы, потому как молодежного крыла “Яблока” в Петербурге уже нет. Самораспустились в середине декабря, протестуя против исключения из партии 22 человек. Но с политикой не закончили. Под новым именем “Молодых демократов” сегодня протестовали против закона Димы Яковлева на Марсовом поле.



Оппозиционеры принесли растяжку “Они лишили детей будущего”. А кто "они" - можно было посмотреть на фотографиях. Политики, ответственные за принятие “сиротского закона”, - депутаты, сенаторы, президент.

Снимки демонстративно сожгли, скандируя “Дума, давай распускайся!”.



Марсово поле - теперь официальный гайд-парк города. Поэтому обошлось без задержаний. Оппозиционеры пообещали, что 13 января обязательно присоединятся к общероссийской кампании против закона Димы Яковлева.