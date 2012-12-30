Ходатайство на имя Владимира Путина о присвоении Кисловодску звания "Город воинской славы" направил на минувшей неделе губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков. Это решение было одобрено кисловодской гордумой, а затем краевой Думой.

В плане сражений или количества героев Советского Союза Кисловодск особенно не выделялся среди великого множества советских городов. Однако он отличился как город-госпиталь, передает портал Кавказский узел. В годы войны здесь на базе санаториев и гостиниц было развернуто около 40 фронтовых госпиталей, в которых прошли лечение почти 600 тысяч бойцов Советской Армии.

Звание "город воинской славы" присваивается в России с 2007 года "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества". В настоящее время его обладателями являются 40 муниципалитетов, в том числе несколько на Юге России. В каждом из городов устанавливается памятная стела с изображением событий, в связи с которыми присвоено почетное звание.

Кисловодск - бальнеологический и климатический курорт, крупнейший по количеству здравниц на Кавказских минеральных водах и второй в России после Сочи. На город приходится более трети всех здравниц региона.