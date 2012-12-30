В Москве прошел митинг в поддержку «политзаключенных»

В Москве в Новопушкинском сквере в субботу прошел митинг в поддержку «политзаключенных» «Почта свободы». На акцию собрались, по данным полиции, около 150 человек.

По словам координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, в митинге приняли участие около 300 человек. Активисты раздавали всем желающим открытки, которые можно было подписать и отправить тем, кто арестован, по мнению оппозиции, по политическим мотивам.



На митинге выступили члены координационного совета оппозиции Сергей Удальцов и Сергей Давидис, а также родственники арестованных. По данным полиции, нарушений общественного порядка в ходе проведения митинга не было.