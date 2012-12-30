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В Еврейской автономии выбрали лучших спортсменов и тренеров

30 декабря 2012, 13:44 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Виктор Черненко, Биробиджан ]

В Еврейской автономии выбрали лучших спортсменов и тренеров
Фото с сайта www.sauna.ru

Как сообщил «АН-онлайн» председатель Еврейского областного комитета по физкультуре и спорту Александр Вялков, губернаторский конкурс по выявлению лучших спортивных деятелей ЕАО проводится ежегодно. Число номинаций возрастает – в 2012 году их стало уже восемь.

В номинации "Лучший спортсмен года" победил гиревик из Облучья Сергей Маркин. Лучшим молодым спортсменом года стал биробиджанский боксер Дмитрий Нестеров. Лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями – председатель областного общества ВОИ Александр Кушнарев.

Лучшим тренером года признан Евгений Нежинский, обучающий вольной борьбе воспитанников областного государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа облспорткомитета". Лучший детский тренер года – Сергей Пшеничный. Он - тренер-преподаватель по боксу муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" г. Биробиджана.

В номинации "Лучший учитель физической культуры и спорта общеобразовательных школ" победил физрук Виктор Попов из средней общеобразовательной школы № 8 г. Биробиджана. Лучший преподаватель физической культуры и спорта образовательных учреждений профессионального образования – Евгений Эскин. Он - преподаватель физического воспитания профессионального училища № 7 с. Амурзет. В номинации "Лучший общественный организатор физической культуры по месту жительства" победил инструктор по спорту Евгений Мершиев, проживающий в Теплоозерске.

Победителям губернаторского конкурса в январе 2013 года будут вручены свидетельства лауреатов и денежные премии.

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