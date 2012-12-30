МИДом России согласована программа мероприятий перекрёстного года Россия–Нидерланды. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства РФ. "АН" писали, что в 2013 году пройдёт Год Российской Федерации в Королевстве Нидерландов и Год Королевства Нидерландов в Российской Федерации.

Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин в сентябре. Председателем российской части оргкомитета является вице-премьер Аркадий Дворкович.

Перекрёстный Год России в Нидерландах и Год Нидерландов в России откроется в феврале 2013 года масштабной выставкой, посвящённой Петру I, которая будет проходить в "Эрмитаже на Амстеле" – филиале Государственного Эрмитажа в Амстердаме.