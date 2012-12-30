Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в воскресенье своим распоряжением утвердил государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"" на 2013–2020 годы.

В справке к распоряжению отмечается, что госпрограмма реализуется в три этапа: первый этап (2013–2014 годы);

второй этап (2015–2018 годы); третий этап (2019–2020 годы), сообщает пресс-служба правительства РФ.

Она представляет систему мероприятий и инструментов в сфере культуры и туризма.

Ответственным исполнителем госпрограммы является Минкультуры России, соисполнителем – Ростуризм. Участниками программы определены Минпромторг, Минрегион, Минспорта, Росархив, Роспечать, Россвязь, Росжелдор, Росморречфлот, Госстрой, Росгидромет, Государственный Эрмитаж, Госфонд кинофильмов, Большой театр России, РАН и его Сибирское отделение и Российская академия образования.

В Госпрограмму включены подпрограммы "Наследие", "Искусство", "Туризм" и "Обеспечение условий реализации госпрограммы" - последняя дает широкий простор работе масс-медиа. Кроме того, в состав программы интегрированы федеральные целевые программы "Культура России (2012–2018 годы)" и "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)".

Среди прочего, в соответствии с положениями Стратегии инновационного развития в рамках подпрограммы "Наследие" предусмотрена реконструкция Политехнического музея в г. Москве, строительство центров культурного развития в малых городах, создание сайтов музеев и библиотек в сети Интернет.

Распоряжением поручается Минкультуры России обеспечить в трёхмесячный срок совместно с Росстатом, Минэкономразвития России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти организацию мониторинга индикаторов реализации госпрограммы.

Ход реализации программы можно будет отслеживать через сайт, специально создаваемый для этого Минкультуры.