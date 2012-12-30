Внесены изменения в закон о социальной защите инвалидов

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Федеральным законом реализуются нормы Конвенции о правах инвалидов, согласно положениям которой инвалиды имеют право наравне с другими на признание и поддержку их особой культурной и языковой самобытности, включая жестовые языки и культуру глухих. Государства-участники должны предпринимать все надлежащие меры (в том числе законодательные) для принятия и содействия использованию жестовых языков, азбуки Брайля, усиливающих и альтернативных способов общения и всех других доступных способов, методов и форматов общения по выбору инвалидов, признавать и поощрять использование жестовых языков, содействовать освоению жестового языка и поощрению языковой самобытности глухих при реализации инвалидами права на образование.

Федеральным законом в статью 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» вносятся изменения, уточняющие статус русского жестового языка и определяющие его как язык общения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка Российской Федерации.

Кроме того, Федеральным законом устанавливается требование к наличию соответствующего образования и квалификации у переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков), что позволит повысить качество предоставляемых инвалидам услуг по сурдопереводу.

Федеральным законом установлено, что при получении инвалидами образования специальные учебники, учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков будут предоставляться им бесплатно. Также государством будет обеспечена подготовка и переподготовка преподавателей и переводчиков русского жестового языка.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны создавать в подведомственных образовательных учреждениях условия для получения инвалидами услуг по переводу, сообщается на сайте Кремля. Федеральный закон принят Государственной Думой 18 декабря 2012 года и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.