Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в законодательство о налоговых вычетах. Закон вносит изменения в главу 23 части второй Налогового кодекса РФ. Федеральным законом освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц доходы в виде сумм, уплаченных работодателями за лечение и медицинское обслуживание своих бывших работников, уволившихся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости.

Федеральным законом налогоплательщикам предоставляется право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной в налоговом периоде за услуги по лечению в случае их оказания не только медицинскими учреждениями Российской Федерации, но и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также предусматривается, что социальный налоговый вычет, предоставляемый в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», может быть также предоставлен налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении к налоговому агенту (работодателю), сообщается на сайте Кремля.

Федеральный закон принят Государственной Думой 19 декабря 2012 года и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.