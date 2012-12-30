Количество алкогольных отравлений в ближайшие дни увеличится в 2 раза

Главный нарколог России Евгений Брюн сообщил, что количество алкогольных отравлений в период новогодних праздников увеличивается примерно в два раза.

Врач пояснил, что по этой причине российские наркологические учреждения уже готовятся к "аншлагу". Брюн рассказал, что в праздничные дни число алкогольных отравлений увеличивается примерно в 1,5-2 раза, но и после праздников очень многие "любители горячительных напитков" обращаются к наркологам за помощью.

Как избежать плохого самочувствия?

Главный нарколог России не рекомендует смешивать алкогольные напитки, сообщает РИА Новости. "Если начали пить шампанское, то продолжайте шампанским, не смешивайте шипучие с крепким алкоголем, сладости с алкоголем", — пояснил он.

А главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рекомендует людям, в семьях которых подрастают дети, вообще отказаться от алкоголя.

Профессор медицины, телеведущая Елена Малышева считает, что спиртное нужно заедать, а не запивать.