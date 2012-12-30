Храм в честь первого Патриарха Московского - возводится на Можайском

В Москве продолжается возведение новых православных храмов. Ход строительства церкви в честь святителя Иова - первого Патриарха Московского - в Западном административном округе на Можайском шоссе накануне проинспектировал советник мэра Владимир Ресин.

Храм рассчитан на 300 прихожан. Также на территории комплекса будет построен дом-причта, где разместятся воскресная школа, молодежные клубы и центры реабилитации. Работы планируется завершить уже в следующем году.

"АН" писали, что строительство 200 храмов в столице ведется с января 2012 года. Программа возведения в Москве церковно-приходских комплексов, включающих в себя не только храмы, но и здания для миссионерской и социальной работы - совместный строительный проект РПЦ и правительства Москвы.