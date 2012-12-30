ОЭЗ на Ставрополье передана под управление Курортов Северного Кавказа

Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление о включении особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Ставропольского края в состав туристического кластера.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

ОЭЗ "Гранд Спа Юца" включается в состав туристического кластера, создающегося в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея, которым управляет ОАО "Курорты Северного Кавказа".

"За прошедший период разработана концепция развития особой экономической зоны, проект планировки её территории, проектная документация по объектам внешней инфраструктуры. Вместе с тем до настоящего времени в особой экономической зоне не зарегистрировано ни одного резидента", - отмечается в документе.

"АН" писал, что из-за отсутствия инвесторов в декабре ликвидирована ОЭЗ в Калининграздской области. та же участь ждала и "Гранд Спа Юцу".

Включение ставропольской ОЭЗ в туркластер Юга России, по мнению разработчика постановления - Минэкономразвития, - позволит решить финансовые проблемы. Кроме того, единое управление туркластером, расположенном на территории субъектов СКФО и ЮФО позволяет активизировать работу по развитию кластера, в том числе путем формирования единой системы управления, общих подходов в построении логистической и маркетинговой систем, концентрации финансовых ресурсов на решение приоритетных задач."