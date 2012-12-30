Большинство россиян с жалостью расстаются со старыми вещами

Фотоаппарат Polaroid, школьные тетради, сапоги без каблука, тетрис без кнопочек - как расстаться с этим "добром". Большинству россиян это дается тяжело. Выбрасывать перед Новым годом ставшие ненужными вещи, прощаясь таким образом с прошлым и открывая новую страницу жизни, — давняя традиция. Но избавиться от старых вещей не так-то просто.

Около трети россиян (27%) не решаются избавиться от старой одежды, белья или обуви. Опрошенные в исследовании портала Superjob.ru признались, что складируют все в гараже, отвозят на дачу или хранят дома в надежде, что вернется мода или вещи пригодятся родственникам или друзьям. «Мода возвращается»; «Жалко, особенно если вещь добротная»; «Джинсы чем старее, тем лучше... Дают ощущение того, что время идет, а ты все та же», — объясняют наши соотечественники.

Старые книги, журналы и газеты хранят 7% россиян: «Не могу расстаться хоть и с потрепанной, но все же любимой книгой»; «Забавно иногда пролистать старые журналы. Мода так меняется»; «Газеты — очень полезная вещь в хозяйстве».

Некоторые признались, что им очень жаль выбрасывать бытовую технику и электронику, игрушки и предметы, олицетворяющие воспоминания. При это мужчины чаще трепетно хранят старые приборы (6% против 2% среди женщин), тогда как дамам сложнее опустить в мусорный бак старые открытки, письма и любимых плюшевых зайцев (по 5%).

Подарки и сувениры не выбрасывают 3% россиян, 2% респондентов тяжело расстаются с аксессуарами, бижутерией, украшениями и часами, старой мебелью, предметами декора и детскими вещами.

Еще 17% опрошенных назвали другие предметы, которые они никак не решаются выкинуть. Среди них — записные книжки, пустые бутылки от дорогого алкоголя, фотографии, сотовые телефоны, детские рисунки, CD-диски, ракушки и старые автомобили, на которых давно уже никто не ездит.

Но есть такие, кто с легкостью расстаются с любыми ненужными предметами, отслужившими свой срок: «Зачем захламлять дом?»; «Ничего не жалко, старье в мусорку или нуждающимся!»; «Чем быстрее расстаешься со старым хламом — тем легче жить!».