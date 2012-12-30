Казанские защитники памятников воюют за дом 19 века

Защитники дома Дротоевского в Казани, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения, устроили акцию, в ходе которой на стене здания была размещена охранная табличка. Об этом сообщил «АН-онлайн» координатор регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Булат Абушаев.

Дом был построен по проекту известного архитектора Фомы Петонди в 1837 году. Он принадлежал помещику Дротоевскому и его дочерям. Первый этаж дома кирпичный, а второй – деревянный. Он примечателен резными орнаментами верхней части, а также оригинальным межэтажным поясом с нишами и пилястрами.

Активисты общества, радеющие за сохранность культурного наследия Казани, крайне обеспокоены судьбой дома Дротоевского, который является самобытным памятником архитектуры классицизма. Он разрушается на глазах. «Крыша протекает, дом не отапливается, - пояснил Б. Абушаев, - Идет процесс руинизации. До часа «х» осталось где-то полгода». В настоящее время нет никаких видимых движений на объекте.

По словам собеседника «Ан-онлайн», у них имеется информация, что дом передан на восстановление Государственному жилищному фонду РТ, а на сайте Министерства культуры РТ в собственниках значится Управляющая компания Вахитовского района Казани.

«Мы обеспокоены также судьбой строения во дворе дома, где размещалась раньше конюшня. Восстанавливать их необходимо в комплексе, иначе разрушится среда. Мы боимся, что его вообще снесут», - выразил свои опасения Б.Абушаев.