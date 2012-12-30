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В России сегодня начались новогодние каникулы нового формата

30 декабря 2012, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

В России сегодня начались новогодние каникулы нового формата

В России сегодня начались первые новогодние каникулы нового формата. Роструд напомнил, что каникулы для россиян продлятся с 30 декабря по 8 января включительно - десять дней. Напомним, поправки внесены в Трудовой кодекс РФ в апреле 2012 года.

Праздничными днями теперь считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января, а также день 7 января - праздник Рождество Христово. Согласно новым правилам, праздничные дни, которые выпадают на календарные выходные, прибавляются к любому другому государственному празднику.

После новогодних каникул трехдневная рабочая неделя начнется 9 числа.
В 2013 году праздничные дни 5 и 6 января, которые приходятся на выходные, будут перенесены на майские праздники. Роструд поясняет, что в мае наши соотечественники будут отдыхать с 1 по 5 числа - пять дней.

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