В Ростове-на-Дону Дед Мороз поздравил и одарил бездомных

29 декабря, в Ростове Дед Мороз и Снегурочка поздравили бездомных и нуждающихся людей с наступающим Новым годом. Люди без определённого места жительства получили подарки в рамках реализации акции «С верой в лучшее», которую организовала и проводит областной общественная организация «Ростов без наркотиков».

Десятки нищих и бездомных собрались в районе Центрального рынка, чтобы перекусить, как говорится, чем бог послал, и согреться горячим чаем. Как же они все были удивлены, когда увидели подходящих к ним Деда Мороза и Снегурочку. Те же, как ни в чём не бывало, поздравили всех присутствующих с Новым годом, и вручили каждому из восьмидесяти человек пакет со сладостями.

Бездомные с радостью, граничащей с восторгом, принимали подарки - пряники, конфеты, вафли, мармелад. Взрослые люди взволнованно, словно дети, принимали праздничные пакеты, и нетерпеливо рассматривали, что же в них внутри.

О чём же мечтают страждущие в канун Нового года? По их словам - о крепком здоровье, об уютной квартире, об удобной кровати с тёплой постелью и мягким одеялом, о скорейшем получении нового паспорта с пропиской, о том, в конце концов, чтобы завтра не остаться голодными.

Как сообщили «АН-онлайн» в общественной организации «Ростов без наркотиков», чтобы хоть как-то скрасить жизнь этих несчастных людей в зимние праздничные дни, принято решение продлить раздачу бесплатного горячего питания до 8 января.