В Крыму волонтерские отряды собрались на фестиваль

В Крымском республиканском детском оздоровительном учреждении «Сокол» (Бахчисарайский район) состоялся первый фестиваль волонтерских отрядов «Моя инициатива».

Фестиваль организовал Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи в рамках Республиканской целевой программы «Молодежь Крыма» на 2012-2016 годы. В фестивале приняли участие 16 отрядов (94 человека) из 12 регионов Крыма, сообщили в Министерстве образования и культуры, молодежи и спорта АРК.

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