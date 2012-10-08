МЧС создаст институт для обучения руководителей безопасности

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8 октября 2012, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство чрезвычайных ситуаций планирует создать Институт развития для обучения руководителей муниципальных образований и предприятий. Об этом сегодня сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

В институте будут обучаться вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности руководители муниципального звена, предприятий и организаций.



Он также сообщил, что МЧС создаст во Владивостоке филиал Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы, который потом станет полноценной пожарно-спасательной академией, сообщает ria.ru. Она будет готовить специалистов для Дальнего Востока.



