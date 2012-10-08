В России мужчины могут не дожить до пенсии

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8 октября 2012, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Счетной палате считают нецелесообразным увеличивать продолжительность нормативного трудового стажа до 40 - 45 лет. Такая мера предлагается в пенсионной стратегии, недавно представленной президенту.

Эту позицию озвучил на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике аудитор из Счетной палаты Владимир Катренко, сообщают Izvestia.ru.



"Трудовой стаж у молодого человека может накапливаться с 20 и более лет. Те постулаты, которые нам предлагаются, вступают в противоречие с законодательно установленным пенсионным возрастом", - сказал он. По его словам, если увеличить требования к стажу до 40 лет, то граждане смогут получить право на трудовую пенсию, в среднем, только с 65 лет, а то и позже.



А согласно прогнозам Росстата к 2030 году средняя продолжительность жизни российских мужчин составит 68,5 лет, а женщин - 78,7 года. Поэтому, исходя из той формулы, по которой предлагается уходить на пенсию с 65 лет или более, получать пенсию среднестатистическому мужчине будет некогда.



