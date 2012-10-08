Президент Дагестана уверен: Северный Кавказ надо финансировать

//Общество

8 октября 2012, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта gtrkdagestan.ru

Северный Кавказ очень серьезно недофинансирован и разговоры о том, что «хватит его кормить», ведутся на пустом месте, считает президент Дагестана Магомедсалам Магомедов.

«В РФ существуют и другие проблемные регионы, где также надо вкладывать деньги, но я считаю, что Северный Кавказ очень серьезно недофинансирован и все эти разговоры о том, что хватит его кормить, они ведутся на пустом месте», — сказал Магомедов в интервью газете «Коммерсант».



Глава республики отметил, что Дагестан занимает последнее место по бюджетной обеспеченности. По его словам, на одного жителя приходится чуть больше 20 тысяч рублей в год, а по стране этот показатель — более 50 тысяч. Кроме того, по его данным, в республике самая низкая в РФ зарплата.



Республиканские власти рассчитывают на помощь федерального центра в решении «накопившихся за многие десятилетия проблем».



«А для того, чтобы поднять экономику в целом, нужно снять инфраструктурные ограничения, создавать коммуникации, необходимую инфраструктуру. Конечно, все упирается в целом в возможности страны, наверное, бюджетные возможности», — отметил он.



Большинство социальных задач, по словам Магомедова, может позволить решить программа развития Северо-Кавказского федерального округа, которая, как он надеется, будет принята в полном объеме в декабре.



