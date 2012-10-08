Собянин велел дело со стрельбой на свадьбе довести до конца

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8 октября 2012, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил сотрудникам столичной полиции довести дело со стрельбой из свадебного кортежа в центре российской столицы «до конца» и впредь жестко пресекать подобные действия.



«Москва - многонациональный город, здесь живут люди многих национальностей, но то, что допустимо в ауле, не допустимо в таком мегаполисе, как Москва», - сказал мэр, добавив, что он «попросил, чтобы до конца довели это дело и выявили всех участников этого хулиганства,п о другому сложно сказать». «Это - вызов традициям, вызов людям, которые окружают тебя, это недопустимые вещи»,- цитирует ИТАР-ТАСС слова мэра.



