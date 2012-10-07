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7 октября 2012, 16:33 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ

В Москве крупнейший в мегаполисе природный заповедник "Долина реки Сетунь" превратился в зеленую зону, удобную для отдыха. Работы по благоустройству прибрежной территории начались год назад и продолжатся еще в течении 4-х лет.

Вскоре там появится "Рыболовецкая деревня" и детский "Парк чудес". Но уже сейчас высокую оценку чистым берегам красивейшего парка Москвы дают не только местные жители, но и бобры.

Найти занятие на вновь облагороженной территории может человек любого возраста, физических возможностей и настроения, передает ТВЦ. Дорожки удобны для тех, кто бежит от инфаркта. Тренажеры подходят даже людям с ограниченными физическими возможностями. Собачникам - и тем созданы условия для уборки за четвероногими.

"Сказать, что что-то мы глобальное создали, какую-то глобальную инфраструктуру, нельзя. Но условия для отдыха, для занятий спортом, для безопасного комфортного времяпровождения - они уже созданы как раз за 2011-2012 год", - пояснил глава Департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Вдоль дорожек - фонари, оснащенные солнечной батареей или ветряком.

"Там еще датчики стоят экологические. Они данные передают на системы экомониторинга. Воздух мониторим на наличие всяких вредных веществ. Я считаю, что за этим будущее. Начало положено, и я думаю, что 2013 год - уже около 80% ОПТ появятся такие интеллектуальные системы освещения", - уточнил Кульбачевский.

В пойме реки Сетунь стало светло и чисто. Даже бобры это оценили. А бобры выбирают чистейшие места. Вниз по пойме если пройтись, есть места, оборудованные для шашлычника.

По выходным эти места особенно популярны у местных жителей. Специально оборудованные пикниковые зоны - новинка столичных парков. Чистота, комфорт и безопасность - три кита, на которых стоит новая политика парков. Чистоту навели, над комфортом и безопасностью идет активная работа. Мачты освещения оборудованы "тревожными кнопками".

На случай, если хорошие идеи есть и у москвичей - при входе в зону отдыха установлены специальные почтовые ящики. Все письма читаются, рациональные зерна извлекаются и претворяются в жизнь.