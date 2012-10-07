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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Баннер с поздравлением Путина напротив Кремля провисел около 40 минут

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта vmdaily.ru
фото с сайта vmdaily.ru

Необычным способом поздравили Владимира Путина с юбилеем неизвестные. На баннере, который появился сегодня утром в центре Москвы, был  изображен президент России в очках и подпись: «Хорошо, что ты пришел. С днем рождения».

 Организатор акции, некий Сергей, рассказал, что он не состоит в политических движениях и идея поздравить президента «просто пришла ему в голову», сообщает Ридус.
«Вешали с друзьями. Провисел баннер минут 40. Через это время приехал ОМОН, все оцепили и баннер сняли», — рассказал Сергей.

НС

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