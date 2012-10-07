Над экологией Финского залива нависла серьёзная угроза

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7 октября 2012, 12:56 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Петербургские экологи озабочены нависшей угрозой над Северной столицей и её близлежащими районами. Их беспокоит проект намыва искусственных территорий в акватории Финского залива в районе Горская-Сестрорецк, разработанный ООО «Северо-Запад Инвест».



Возможные последствия реализации проекта стали главной темой на заседании профильной комиссии по экологической защите населения Санкт-Петербурга, состоявшемся в начале октября. Свою позицию по данному вопросу представили профессор Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Борис Усанов и академик РАЕН Михаил Спиридонов. Они считают проект губительным для окружающей среды.



«Проект намыва, разработанный ООО «Северо-Запад Инвест», представляет значительную угрозу как для экологии Финского залива, так и для безопасности планируемых к постройке объектов недвижимости», - знакомят с мнением экспертов на официальном сайте Законодательного Собрания Петербурга, - «Следствиями намыва будут загрязнение пляжа посёлка Лисий Нос, нарушение схемы течения в Невской Губе, уничтожение пляжа Сестрорецкого курорта, угроза многим редким объектам животного и растительного мира».



Итогом заседания стало решение об обращении в Министерство регионального развития РФ с просьбой тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию. Эксперты просят о проведении детальной экспертизы проекта.