В Петербурге насчитали 750 тысяч мигрантов

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7 октября 2012, 12:46 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

gazeta.spb.ru

Накануне в Смольном губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко встретился с представителями национально-культурных объединений и автономий Санкт-Петербурга.

На встрече также присутствовали вице-губернаторы Санкт-Петербурга Игорь Дивинский и Олег Марков, руководители ГУ МВД РФ, Главного следственного управления Следственного комитета РФ, Управления Федеральной миграционной службы РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, профильных комитетов. Обсуждались проблемы трудовых мигрантов и предложения по их решению.

Губернатор подчеркнул, что трудовая миграция оказывает существенное влияние на общую ситуацию в городе, и в решении проблем мигрантов должны участвовать не только органы власти, но и гражданское общество, в том числе и представители национальных объединений. «Для того, чтобы максимально использовать экономическую выгоду от миграции, и в то же время минимизировать риски, которые с ней связаны, нам необходимо вместе выработать конкретную программу, которая помогла бы нам решить проблемы мигрантов. У нас у всех должно быть чувство ответственности за страну, за город», - сказал Георгий Полтавченко. На встрече отмечалось, что в последние годы миграция приобрела по-настоящему массовый характер, в том числе и в Петербурге. С 2005 года Россия занимает второе место в списке стран, активно принимающих мигрантов.

По данным Комитета по труду и занятости, сегодня в Санкт-Петербурге легально, по квотам, работают 250 тысяч граждан других государств, 250 тысяч трудятся неофициально. Еще 250 тысяч находятся в поисках работы, и у них нет «понятного» источника доходов». Вместе с тем на федеральном уровне до сих пор законодательно не до конца проработаны многие вопросы регулирования миграционных потоков, усиления ответственности работодателей за использование нелегальной рабочей силы, социальной адаптации мигрантов и создания для них нормальных условий жизни. Частично их можно решить на региональном уровне. Правительство Санкт-Петербурга активно занимается проблемами трудовых мигрантов. Сейчас в городе разрабатывается новая программа «Миграция», которая предусматривает комплексные меры по реализации в Петербурге в 2012-2015 гг. Концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года.

Город готов к запуску обязательного экзамена для трудовых мигрантов по русскому языку, основам нашего законодательства, истории России, который вводится с 1 ноября этого года в соответствии с Указом президента РФ. Обучение и тестирование проводится на базе 5-ти петербургских вузов. Городское правительство конструктивно работает с органами прокуратуры и миграционной службой в вопросах контроля за работодателями. Как отметил на встрече Георгий Полтавченко, эту работу необходимо усилить, и дал поручение проработать с юридической точки зрения вопрос об увеличении штрафов для работодателей за незаконный прием на работу мигрантов. Многое делается в городе для организации быта трудовых мигрантов, информирования их о правилах регистрации в Санкт-Петербурге, способах легального поиска работы. По мнению губернатора, и представители национальных объединений могли бы размещать эту информацию в СМИ тех стран, откуда приезжают мигранты.

Георгий Полтавченко также поручил проработать вопрос об обращении на федеральный уровень в решении важных проблем, требующих изменения законодательства. В частности, речь идет о регулировании миграционных потоков, и об усилении пограничного контроля, чтобы «поставить заслон преступникам». Губернатор призвал представителей национальных автономий активнее участвовать в городских программах, помогающих мигрантам адаптироваться в обществе. Речь, в частности, идет о создании на базе Дома национальностей специальной службы, которая круглосуточно будет принимать информацию из автономий и от самих мигрантов о нарушении их прав. Георгий Полтавченко предложил сделать подобные встречи регулярными, и уже через три месяца вместе подвести итоги совместной работы, чтобы понять, какие шаги необходимо предпринять в дальнейшем.