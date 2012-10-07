В Петербурге покорители вершин умудрились проникнуть на крышу здания ФСБ

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7 октября 2012, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Группа так называемых руферов "Покорители вершин" выложила в соцсеть "ВКонтакте" фотографии, сделанные с крыши Большого дома, как его неофициально прозвали горожане, на Литейном проспекте, 4 в Петербурге.

Здание сейчас находится на ремонте, так что руферы могли подняться наверх по строительным лесам.









Среди "покоренных" ранее объектов, в частности, Соборная мечеть, дом Зингера, и другие известные здания. Все «подвиги» подкрепляются фотографиями. Кроме того, молодые люди увлекаются прогулками по тоннелям метро.

В УФСБ по Петербургу и области никак не комментируют появление фотографий в сети.





