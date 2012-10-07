В России пройдут акции, приуроченные к юбилею президента

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7 октября 2012, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

60-летие Путина стало ещё одним поводом для проявления любви и ненависти к руководителю страны. На улицы городов намерены выйти как сторонники, так и противники действующего главы государства.

Одни – будут поздравлять, другие –желать поскорее уйти на пенсию.

В прокремлёвских движениях ко дню рождения национального лидера отнеслись как к всероссийскому празднику. Распоряжения о проведении соответствующих мероприятий были разосланы в местные штабы организаций. Конечно же, будет праздник и в Москве: главе государства посвятят поэтические чтения на Арбате и акцию «Подтянись за Путина» у театра Российской армии.

А оппозиционеры намерены собрать для главы государства подарки – с тем, чтобы ему было сподручнее оставить свой пост в связи с достижением пенсионного возраста: лейки для полива огорода, домашние тапочки и футляры для очков. Акция пройдет под названием: «Проводим дедушку на пенсию».



Сам Владимир Путин собирается отмечать свой юбилей в Петербурге. В северной столице сторонники президента обещают открыть мемориальную доску в его честь, сообщает echo.msk.ru. Кроме того, они предлагают переименовать переулок, где жил глава государства, в улицу Путина.



