Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

В России пройдут акции, приуроченные к юбилею президента

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

60-летие Путина стало ещё одним поводом для проявления любви и ненависти к руководителю страны. На улицы городов намерены выйти как сторонники, так и противники действующего главы государства.

 Одни – будут поздравлять, другие –желать поскорее уйти на пенсию.

В прокремлёвских движениях ко дню рождения национального лидера отнеслись как к всероссийскому празднику. Распоряжения о проведении соответствующих мероприятий были разосланы в местные штабы организаций. Конечно же, будет праздник и в Москве: главе государства посвятят поэтические чтения на Арбате и акцию «Подтянись за Путина» у театра Российской армии.
А оппозиционеры намерены собрать для главы государства подарки – с тем, чтобы ему было сподручнее оставить свой пост в связи с достижением пенсионного возраста: лейки для полива огорода, домашние тапочки и футляры для очков. Акция пройдет под названием: «Проводим дедушку на пенсию».

Сам Владимир Путин собирается отмечать свой юбилей в Петербурге. В северной столице сторонники президента обещают открыть мемориальную доску в его честь, сообщает echo.msk.ru. Кроме того, они предлагают переименовать переулок, где жил глава государства, в улицу Путина.

НС

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти…

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Кристина Асмус рассказала поклонникам о семейной жизни с Гариком Харламовым. Причиной для сплетен послужил выход актрисы на кинофестивале в Ялте, когда Асмус предстала…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ Минска разместить у себя российскую военную базу. По его словам, в Белоруссии заявляют о союзническом…

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который…