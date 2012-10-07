В память об Анне Политковской в Петербурге пройдет митинг

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7 октября 2012, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта rusnovosti.ru

Участники митинга планируют собраться в 5 часов вечера у Соловецкого камня на Троицкой площади. Ожидается 500 человек. Всю неделю в городе проходили посвященные предстоящему мероприятию одиночные пикеты.

Участники акции намерены предложить городским властям назвать одну из улиц Северной столицы именем убитой журналистки.

Акцию организует коалиция «Демократический Петербург», в которую входят партии «Яблоко», «РПР-ПАРНАС» и правозащитные организации. Организаторы называют митинг не политическим, а общегражданским.. По их мнению, журналистка внесла большой вклад в развитие демократии и гражданского общества в России.

Ранее «АН» писали: Госдепартамент США в очередной раз призвал власти России найти и наказать причастных к убийству Анны Политковской.



