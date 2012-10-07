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7 октября 2012, 10:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ

В "Новой" Москве накануне стартовал II Международный детский конкурс "Сказки красивого сердца" в Переделкино. Смотр рисунков, мультфильмов и сказок, объединенных темой толерантности и доброго отношения к миру, проходит в в Доме творчества писателей.

На фестиваль приехали победители первого конкурса - юные художники, мультипликаторы и сказочники.

Валерий Добров, режиссер Международного детского конкурса "Сказки красивого сердца":

"Дети могут нас чему-то научить. И действительно надо повнимательнее относиться к творчеству детей. Хотите увидеть наше будущее - почитайте сказки, которые пишут ваши дети. Действительно так. Потому что дети - это наше будущее. И те сказки, которые они сочиняют, - это тот мир, который нас будет окружать завтра", - рассказал режиссер конкурса Валерий Добров.

В залах писательского дома для ребят устроили мастер-классы. Профессионалы помогали юным талантам отточить мастерство и приоткрывали творческие тайны.

Для участников конкурса нет ограничений кроме возрастного. Чтобы прислать, к примеру, свой рисунок - не обязательно учиться с отличием в художественной школе. Главное - работа должна выражать основную идею творческого состязания.

Татьяна Шахновская, председатель оргкомитета Международного детского конкурса "Сказки красивого сердца":

- 2-й конкурс посвящен теме "На нашей планете есть место всем на свете". Здесь имеются в виду не только разные национальности, не только разные традиции, но и возможности физические. И животные должны мирно сосуществовать на нашей земле. И растения - это экология. Поэтому у нас разнообразные номинации.

Главным призом для победителей конкурса станет сборник сказок или диск с мультфильмами финалистов. Так ребята впервые смогут увидеть свое имя на обложке и поделиться творчеством с родными и друзьями.