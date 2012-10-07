//Общество

7 октября 2012, 10:10 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ

В Москве накануне прошел турнир по мини-футболу среди врачей в Лужниках. Он был приурочен к фестивалю "Формула жизни". Несмотря на холодную дождливую погоду, настроение участников матчей было вполне боевым.

Менять белые халаты на спортивную форму медикам не впервой - турнир проводился уже в 6-й раз. В этом году в нем приняли участие врачи из 16 столичных клиник.

"Идея заключается в том, что если мы сами не будем демонстрировать, если мы сами не будем здоровы, мы не можем быть честными перед нашими пациентами, говорить "занимайтесь спортом, уделяйте внимание здоровому образу жизни". Мы будем не в состоянии этого делать", - руководитель Департамента здравоохранения Москвы Георгий Глухов.