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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

В Москве будет представлен маршрут эстафеты огня зимних Игр-2014

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

Маршрут эстафеты огня зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи будет представлен сегодня в Москве. На данный момент известно, что эстафета Олимпийского огня продлится 123 дня. Ее протяженность составит 65 000 км.


Олимпийский огонь побывает во всех 83 субъектах РФ. В эстафете примут участие 14 тысяч факелоносцев и 30 тысяч волонтеров из разных регионов страны. Олимпийский огонь побывает на Северном полюсе, опустится на дно Байкала, поднимется на Эльбрус и даже окажется в Космосе.


По оценке организаторов, эстафета пройдет более чем через 2 тысячи населенных пунктов, в идеале их должно стать 2014. 7 февраля 2014 года, в день открытия Олимпийских игр, огонь прибудет в Сочи. Эстафета Паралимпийского огня стартует не позднее 26 февраля 2014 года и завершится 7 марта 2014 года, в день открытия Паралимпийских игр.

НС

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